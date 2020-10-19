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16:19   19 Октября 2020
Политика

Политолог счел актуализацию темы наркотиков на Украине "ошибкой" Зеленского

Политолог счел актуализацию темы наркотиков на Украине "ошибкой" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вынес вопрос легализации марихуаны на всеукраинский опрос. Об этом высказался политолог и социолог Виктор Небоженко, пишет "Главред".

Политолог раскритиковал Зеленского за актуализацию темы наркотиков. Если президент Украины думает таким образом привлечь внимание молодого поколения, то это просто ошибка, констатировал Небоженко. По словам социолога, у Зеленского есть проблемы поважнее, например, борьба с коррупцией, бедностью или организация обороны страны. Однако глава Украины выбрал именно легализацию наркотиков для опроса населения.

Общенациональный опрос состоится наряду с местными выборами на Украине 25 октября. Владимир Зеленский озвучил пять вопросов, на которые предстоит ответить гражданам, передал "360".

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#наркотики #легализация #зеленский

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