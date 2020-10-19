Мэр Архангельска Игорь Годзиш подал в отставку

Мэр Архангельска Игорь Годзиш покинул пост главы города по собственному желанию, написав соответствующее заявление. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр Архангельска Игорь Годзиш покинул пост главы города по собственному желанию, написав соответствующее заявление. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В посте на своей странице в социальной сети Игорь Годзиш отметил, что покидает пост мэра Архангельска по собственному желанию. Уже бывший глава города поблагодарил его жителей, которые информировали его о проблемах, а также свой коллектив за совместный труд.

Согласно информации на сайте городской думы, новый мэр будет избран во вторник, 20 октября. На пост градоначальника претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морев и министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.