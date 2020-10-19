Сатановский объяснил необходимость полного разрыва отношений с ЕС

Если Евросоюз не хочет общаться с Россией на равных, Москва не должна пытаться выстраивать отношения с ним в одностороннем порядке.

Если Евросоюз не хочет общаться с Россией на равных, Москва не должна пытаться выстраивать отношения с ним в одностороннем порядке.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном замораживании диалога с ЕС.

По словам Лаврова, если в Брюсселе не понимают необходимости поддерживать взаимоуважительный диалог с Москвой, мы будем вынуждены прекратить общение с Европой.

России действительно не стоит потакать Евросоюзу и в одностороннем порядке пытаться выстраивать отношения, если европейцы этого не хотят, считает Евгений Сатановский. А если европейцам надо будет общаться с Россией, это будет уже их проблема.

«Обращаться к ним с вопросом: «А что мы еще можем сделать, чтобы вы начали нас воспринимать правильно?» – это маразм, — уверен политолог. — Ответ на это, кстати, понятен и известен: во-первых, «развалитесь на 85 субъектов», во-вторых, «сдайте нам все, что мы сможем переварить и использовать», в-третьих, «пошли вон отовсюду, где вы еще есть». Вот такой диалог не нужен».

Такой диалог, по словам Сатановского, был нужен различным российским руководителям, начиная с Горбачева, которые воспринимали Европу и Штаты тихим спокойным уголком, куда можно будет перебраться жить на пенсии с украденными в России деньгами. При чем, чем больше успеть продать исторической родины, тем лучше будет там жить.

Кроме того, напоминает эксперт, войска НАТО уже проводят военные маневры на наших границах, в том числе, отрабатывая удары ядерным оружием. В Германии проводятся учения на случай ядерной войны. Американские самолеты над Харьковом отрабатывают стрельбы ракетами с ядерными боеголовками по российской территории. На юго-востоке Украины британские десантники отрабатывают военные операции. Даже Эстония строит безумные планы о том, как запереть российский флот в Балтийском море и потопить его том за семь минут.

«Не увидеть это – значит, надо быть совсем идиотом. Кто хочет, тот это замечает, — подчеркивает Сатановский — Что еще надо, чтобы понять, что зачем надо это все так продолжать?».

В заключение политолог напомнил о попытках Польши, Литвы и Украины «прихапать» Белоруссию, об очередном госперевороте в Киргизии и о том, что турки спровоцировали армяно-азербайджанскую войну.