Путин отметил участие Сигала в разведении омуля в Байкале

Президент России Владимир Путин поблагодарил голливудского актера Стивена Сигала за оказание содействия в восстановлении популяции байкальского омуля.

Президент России Владимир Путин поблагодарил голливудского актера Стивена Сигала за оказание содействия в восстановлении популяции байкальского омуля.

Российский лидер провел официальную встречу с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым. В ходе мероприятия обсуждались вопросы по восстановлению популяции байкальского омуля. Шестаков отметил, что выделил дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране.

Помимо того, глава Росрыболовства подчеркнул, что уже сейчас наблюдается позитивный эффект от комплекса мероприятий. Он доложил, что уже удалось не только остановить сокращение популяции, но и зафиксировать небольшой рост.

Российский лидер поинтересовался у Шестакова, принимал ли Стивен Сигал участие в этой акции. Услышав положительный ответ, Путин попросил передать ему слова благодарности.