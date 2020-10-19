Две девушки после взрыва в Латакии были доставлены в госпиталь

Пострадавшие две девушки после взрыва в сирийской провинции Латакии были доставлены в госпиталь, передает ФАН.

Пострадавшие две девушки после взрыва в сирийской провинции Латакии были доставлены в госпиталь, передает ФАН.

Произошел мощный взрыв в сельскохозяйственной местности в сирийской провинции Латакия. Известно, что неустановленное взрывное устройство сработало в районе населенного пункта Аш-Шир, где было закопано в землю в роще оливковых деревьев. Полицейские сообщили, что взрыв произошел во время сбора урожая оливок, где пострадали две девушки. Пострадавших сразу же отвезли в госпиталь Университета Тишрин в Латакии. Медики сообщили, что состояние раненых стабильное и угрозы их жизни нет, передает ФАН.

В полиции отметили, что пока точную причину взрыва они не могут назвать. Однако ранее эта местность подвергалась ракетным ударам со стороны террористических группировок, базирующихся в провинции Идлиб. Возможно, могла взорваться одна из неразорвавшихся ракет, которые остались в полях.