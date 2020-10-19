Клиенты Сбербанка получили кредиты на 323 млрд руб по льготной ипотеке

Сбербанк выдал россиянам 128 тысяч кредитов на сумму более 323 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки "Господдержка 2020", сообщает ТАСС.

Сбербанк выдал россиянам 128 тысяч кредитов на сумму более 323 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки "Господдержка 2020", сообщает ТАСС.

За август текущего года граждане РФ по данной программе получили 30 тыс. льготных кредитов размером в 81 млрд рублей, а за сентябрь — 32 тыс. займов на сумму 89 млрд рублей, заявляет руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев.

Льготное ипотечное кредитование под 6,5% годовых продлили до 1 июля 2021 года. Благодаря этому дополнительно могут выдать порядка 354 тыс. кредитов суммой в 1,1 трлн рублей, тогда как только в конце текущего года ожидается выдача 90 тыс. займов в размере 270 млрд рублей, считают в Минфине.

Запуск программы "Господдержка 2020" был осуществлен в апреле 2020 года в качестве поддержки спроса на жилье в стране, снизившегося на фоне пандемии и сокращения доходов жителей России.