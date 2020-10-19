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15:50   19 Октября 2020
Экономика

Клиенты Сбербанка получили кредиты на 323 млрд руб по льготной ипотеке

Клиенты Сбербанка получили кредиты на 323 млрд руб по льготной ипотеке

Сбербанк выдал россиянам 128 тысяч кредитов на сумму более 323 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки "Господдержка 2020", сообщает ТАСС.

За август текущего года граждане РФ по данной программе получили 30 тыс. льготных кредитов размером в 81 млрд рублей, а за сентябрь — 32 тыс. займов на сумму 89 млрд рублей, заявляет руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев.

Льготное ипотечное кредитование под 6,5% годовых продлили до 1 июля 2021 года. Благодаря этому дополнительно могут выдать порядка 354 тыс. кредитов суммой в 1,1 трлн рублей, тогда как только в конце текущего года ожидается выдача 90 тыс. займов в размере 270 млрд рублей, считают в Минфине.

Запуск программы "Господдержка 2020" был осуществлен в апреле 2020 года в качестве поддержки спроса на жилье в стране, снизившегося на фоне пандемии и сокращения доходов жителей России.

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#сбербанк #ипотечный кредит #льготная ипотека

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