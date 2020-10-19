Стало известно, что ограничения в Подмосковье продлятся до 7 ноября

Массовые мероприятия на территории Московской области будут запрещены с 21 октября. Об этом 19 октября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Массовые мероприятия на территории Московской области будут запрещены с 21 октября. Об этом 19 октября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Выставки и спортивные игры также будут запрещены со среды, уточнил глава региона. Несмотря на новые ограничения, матчи будут проводиться, но без участия зрителей, передает телеканал "360".

"Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим", — сообщил Воробьев.

Кроме того, глава региона уточнил, что ограничения будут действовать до 7 ноября. Система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку, подчеркнул глава региона.