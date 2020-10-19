"Его могла убить только мама": отец Макконахи умер во время секса с женой

Отец Мэттью Макконахи умер во время секса с женой. Об этом актер рассказал накануне презентации своей автобиографии Greenlights, пишет журнал "ОК!"

Отец Мэттью Макконахи умер во время секса с женой. Об этом актер рассказал накануне презентации своей автобиографии Greenlights, пишет журнал "ОК!"

Макконахи поделился фрагментом из своей книги, в котором описана смерть его отца Джеймса Дональда Макконахи в 1992 году.

"Я не мог в это поверить. Это же мой отец. Никто и ничто не могло убить его. Кроме мамы" — пишет актер.

Согласно воспоминаниям Макконахи, отец всегда говорил ему и братьям, что умрет во время занятия любовью с женой. Так произошло на самом деле.

"У него случился сердечный приступ, когда он достиг кульминации", — объяснил Макконахи.

Родители артиста два раза разводились и три раза заключали брак. Их отношения Мэттью сравнивает со штормом в Тихом океане.