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15:46   19 Октября 2020
Политика

Аналитик Антипов обнаружил фальсификацию в видео по делу MH17

Аналитик Антипов обнаружил фальсификацию в видео по делу MH17

Видео, которое "доказывало" причастность российского "Бука" к крушению малайзийского "Боинга-777" рейса MH17, является фальсификацией. Таким мнением поделился технический эксперт Юрий Антипов в беседе с "НьюИнформ".

Аналитик Антипов заметил несоответствия в видео, на котором якобы транспортируют российский "Бук", чья ракета ударила по самолету. По словам эксперта, даты записей не совпадают с датой авиакатастрофы. Помогли Антипову разобраться в фальсификации не календарь и тайм-код видеоролика, а одежда людей, которые случайно попали в кадр. Она не соответствовала времени года. Прохожие одеты в куртки и шапки, несмотря на середину жаркого лета, обратил внимание специалист.

Юрий Антипов уже делал раскадровку видео в сентябре, которое представила СБУ. Тогда аналитик пришел к выводу, что снимавший знал, когда именно проедет "Бук", передал "360".

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#mh17 #фальсификации #антипов

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