Омелян призвал Украинскую железную дорогу решить проблему с локомотивами

Госпредприятию нужно инвестировать в первую очередь в тягу и развитие инфраструктуры, считает экс-министр.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что госпредприятию «Укрзалізниця» необходимо решить проблемы с движением поездов и работой локомотивов. По его мнению, украинской железной дороге нужны не новые грузовые и пассажирские вагоны, а именно локомотивы.

«Мы можем иметь сотни тысяч вагонов, но, если нечем их возить, то они просто будут стоять, как брошенные поезда. И это, кстати, постоянная картинка для «Укрзалізниці» на протяжении последних лет», — сказал Омелян в эфире телеканала Украина 24.

Экс-глава ведомства подчеркнул, что сотни вагонов госпредприятия стоят на тупиковых ветках и ничего не перевозят, поскольку нет локомотивов. Поэтому украинской железной дороге нужно сконцентрироваться на закупке локомотивов и ремонте путей.

Также Омелян прокомментировал инициативу Министерства инфраструктуры Украины сократить срок эксплуатации вагонов. По его мнению, прежде, чем списывать старые выгоны, решение необходимо обсудить с предпринимателями.

«Видимо, все-таки рационально встретиться с бизнесом и проговорить политику компании. На что способен бизнес? Готовы ли украинские компании сейчас закупить десятки тысяч новых вагонов? Или у них достаточно для этого ресурса?», — разъяснил бывший министр инфраструктуры.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, если предложение ведомства реализовать, тогда в стране спишут как минимум 89 тысяч вагонов, начнется дефицит. Нехватка подвижного состава, в свою очередь, затормозит отгрузку и транспортировку угля.

Например, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец аналогично высказывался против инициативы ведомства, поскольку, по его мнению, дефицита вагонов не избежать. Также он напомнил, что уголь обеспечивает бесперебойную работу как украинской энергосистемы, так и угольных предприятий.

Однако президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков наоборот разглядел в предложении Министерства инфраструктуры Украины списать старые вагоны толчок для железной дороги закупить новые. При этом, по его словам, важнее обновить и отремонтировать инфраструктуру.

Другой член комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев подчеркнул, что инфраструктура госпредприятия износилась на столько, что угрожает безопасности пассажиров и грузов. По его мнению, парк украинской железной дороги сильно износился.

В начале октября в поезде «Укрзалізниця», который следовал из Харькова в Киев, ночью затопило вагон. Пассажиры сообщили, что поставили сумки внизу под полками, поэтому все намокло. Испортились личные вещи и ноутбуки.

По словам очевидцев, проводники убирали воду, но не отвечали на вопрос, кто виноват и возместит ущерб. После случившегося пассажиры обратились в госкомпанию с просьбой разобраться, но на горячей линии украинской железной дороги ответили коротко, что инцидент зафиксировали.