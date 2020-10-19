Политтехнолог назвал «план-камикадзе» для украинцев в РФ

Бывший украинский посол призвал «возвращать» Крым через другую страну.

Для того чтобы «вернуть» Крым, Украине требуются амбиции не только внутри страны, но и за ее пределами. Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказал бывший посол Украины в Минске, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный:

«Там [в Белоруссии — прим. ред.] есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины, как страны, и Киева, есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше. Я настаиваю на том, что победить в войне в Донбассе и вернуть Крым сейчас можно в Белоруссии».

По словам бывшего украинского посла, сейчас в Белоруссии живет около полумиллиона украинцев. Они могут объединиться и повлиять на ситуацию с полуостровом из Минска, уверен Бессмертный. Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов не согласился с экс-дипломатом.

Эксперт объяснил, что на фоне несанкционированных митингов в Белоруссии, которые не прекращаются с августа 2020 года, вмешательство украинской диаспоры будет лишним. Последнее, что хотят увидеть белорусские правоохранители на улицах Минска – это людей с плакатами «верните Крым».

«Само по себе такое событие возможно [протест украинцев в Белоруссии по поводу Крыма — прим. ред.]. Но сказать, что оно хоть как-то оживит проблему "возврата" украинцам Крыма, я не могу. Это исключено. Понятно, что в любом крупном государстве к местным оппозиционерам присоединяются и люди из других стран, представители диаспор. Но для украинцев это будет самый глупый сценарий, если они на это пойдут», — полагает эксперт.

Маркелов сказал, что задействовать украинцев, покинувших родную страну и расселившихся по всему миру, чтобы в очередной раз пытаться привлечь внимание к крымскому вопросу – это неуважительно со стороны Киева. «Большая Украина», несомненно, существует, подчеркнул политолог, но эффективность ее вероятного протеста остается под вопросом.

«Большая часть украинцев, разъехавшихся по всему миру, не готова отстаивать Крым на улицах не только Минска, но и других городов. Безусловно, многие из них поддерживают нынешнюю политику Киева, но они абсолютно точно не готовы играть на поле современной Украины. Психологию людей, бежавших из бедной страны, можно понять. Их просто не получится объединить. Не просто же так они уехали, на это были веские причины», — добавил специалист.

Не стоит забывать, что одна из самых крупных украинских диаспор проживает в России. По данным переписи 2010 года, в стране тогда находилось почти два миллиона украинцев. В 2016 году эта цифра выросла вдвое: около двух миллионов иммигрантов и столько же украинцев, которые постоянно живут на территории государства.

Несмотря на такие масштабы, бояться украинских митингов внутри страны не нужно, подытожил собеседник «Политики Сегодня». Маркелов рассказал о «самой сокровенной мечте» всех украинцев, живущих в России:

«Самая сокровенная их мечта – это получить российское гражданство, стать россиянами и спокойной жить в нашей стране. Они понимают, что это [протест за Крым в России — прим. ред.] – это план-камикадзе, это просто невозможно. У них и так куча льгот, в том числе и на получение гражданства РФ. Они благодарны России и не станут внутри страны "топить" за Крым, выходить на улицы и устраивать несанкционированные митинги».

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.