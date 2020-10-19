Стал известен размер трещины на российском модуле МКС

Размер трещины в российском модуле "Звезда", которая стала причиной утечки воздуха на МКС, составляет от двух до четырех сантиметров в длину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Размер трещины в российском модуле "Звезда", которая стала причиной утечки воздуха на МКС, составляет от двух до четырех сантиметров в длину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, сейчас трещину временно заклеили каптоновой лентой. В пресс-службе Роскосмоса в свою очередь сообщили, что в данный момент разрабатывается программа действий по герметизации места утечки на постоянной основе.

Находящийся на борту МКС российский космонавт Иван Вагнер ранее доложил на Землю, что экипаж станции устранил утечку воздуха временными средствами. Небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года, а в августе-сентябре текущего года ее скорость увеличилась в пять раз — до 1,4 килограмма воздуха в сутки. Экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности и по несколько дней находился в изоляции на российском модуле МКС. Как выяснилось, место утечки находится в промежуточной камере российского сегмента станции.