С подачи Грудинина в Совхозе им. Ленина процветает кибербуллинг

Эксперты объяснили, чем может обернуться травля беременной женщины.

Повиноваться людей можно заставить разными способами. Если дело касается общественного мнения, то тут лучшие инструменты – травля, запугивания и угрозы. Человека достаточно выставить «врагом народа», убедить окружающих в его враждебности и общество покорно признает человека отщепенцем. Именно такой метод взяли на вооружение подмосковный коммерсант-миллиардер Павел Грудинин и его сторонники в поселке Совхоз имени Ленина.

Работники сельхозпредприятия, которому предприниматель должен более миллиарда рублей, знают – иметь здесь собственное мнение опасно. СМИ уже неоднократно писали, какому давлению подвергаются простые жители поселка и общественники. По распоряжениям Грудинина им запрещают проводить встречи и семинары для жителей многоквартирных домов. А ведь обслуживает дома единственная в совхозе управляющая компания, которая принадлежит «красному барину».

Успокоить Павла Грудинина и его сторонников невозможно. Стоит любому человеку поставить под сомнение адекватность распоряжений «высочайшего», как на людей накидываются сотни грудининских троллей и начинается настоящая «охота на ведьм».

Без высочайшего соизволения в поселке нельзя ступить шагу. Хотите собрать и отдать в библиотеку хорошие книги, встретиться с главным акционером или просто высказать свою точку зрения? Вас ждет немедленная кара. Сначала личная секретарша Грудинина будет отчитывать вас по телефону и крыть матом, а после, в чатах и соцсетях на вас выльется поток грязи и оскорблений от тех, для кого миллиардер – святой. Так произошло, например, с многодетной и беременной женщиной по имени Александра, которая проживает в поселке, в доме №16. Эта трагедия произвела сильное впечатление на общественность.

Стресс для беременной может грозить здоровью малыша

Любой стресс беременной женщины может обернуться недугом у ребенка. В этом убеждена председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, о чем рассказала в комментарии «Политике Сегодня».

«Переживания, которые есть у мамы, моментально улавливаются ребенком, – рассказывает эксперт. – Но если наша нервная система уже развита, у нас есть мозг, который может блокировать негатив, то у ребенка нет таких защитных механизмов. Все гормоны, все переживания, которые в него летят, они как бы оставляют "дырочки". Мы не знаем, в какой орган они попадут, что именно сейчас, в эту секунду у ребенка строится: глазки, носик, нервная система, сердечко <…> Проблемы могут быть везде, а узнать об этом человек может спустя лет 20 после рождения. А все из-за того, что мама когда-то испытала стресс».

Медики предостерегают беременных – стресс не просто опасен, он может быть смертельно опасен. Подобные переживания способны привести к непоправимым последствиям для неродившегося ребенка.

Будущие мамы крайне зависимы от нормального эмоционального состояния, считает акушер-гинеколог Гаянэ Калоева. Из психоэмоционального равновесия их может вывести несправедливость или угроза.

«На фоне стресса у женщины может начаться сокращение матки. Это может повлечь за собой кровотечение и соответственно угрозу прерывания беременности на разных сроках», – говорит врач.

Впрочем, вряд ли о подобных «мелочах» задумываются Павел Грудинин и его интернет-активисты.

«Зло должно быть наказано»

Ни в чем неповинных людей атакуют в Instagram десятками и сотнями комментариев. Таких понятий, как общечеловеческие ценности и порядочность для них не существует. Эта линия поведения знакома специалистам.

«Любая травля не от ума, но те, кто "травит", – они изначально ущербные люди, – уверена Татьяна Буцкая. – Здоровый человек никогда травлей не займется».

В свою очередь Гаянэ Калоева называет травлю злом, которое необходимо пресекать.

«Беременная женщина больше подвержена стрессам, и ее нужно, конечно, оберегать. Мы несем ответственность за двоих — за ребеночка и за маму, – отмечает медик. – Травля – это преступление, это зло, которое надо однозначно пресекать».

По мнению специалиста, организаторов и исполнителей травли беременных женщин «надо сажать».

Эксперты советуют доверять такие дела адвокатам, чтобы не подвергать лишним стрессам жертву травли. Для жителей Совхоза имени Ленина совет полезный, тем более что случаями кибербуллинга заинтересовались не только журналисты, но и аппарат уполномоченного по правам человека Московской области. Представитель омбудсмена в Ленинском городском округе Олег Мурашов в ходе визита в поселок вникал в жалобы жителей на грудининских подельников. Он готов разобраться в этой истории.

«Любая травля – это страдания человека и это недопустимо. Когда речь идет о публичной травле в интернете, дело может быть доведено до суда с выплатой компенсации», – заявил Мурашов.

Юрист Виталий Митькин ранее рассказал журналистам, что в отношении виновных в развязанной травле может быть возбуждено не только административное, но и уголовное дело по «экстремистской» статье 282 УК РФ.

Павел Грудинин прекрасно понимает, что мнение омбудсмена и юриста могут дорого ему стоить. Те, кто живет в Совхозе, рассказывают, что «красный барин» испугался перспективы снова оказаться в суде, но теперь уже по уголовному делу. Видимо, чтобы замять ситуацию, он подкараулил беременную женщину возле подъезда. Уговаривал и давал обещания заняться благоустройством в поселке. Вот только цена этим общениям – копейка. Спустя пару часов, приспешники Грудинина выложили фотографию встречи в Instagram. И вновь, как по команде, грудининские «цепные интернет-псы» накинулись на беременную мать шестерых детей.