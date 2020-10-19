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15:17   19 Октября 2020
Политика

Депутат Бурматов рассказал, как Путин заботится об экологии в РФ

Депутат Бурматов рассказал, как Путин заботится об экологии в РФ

Глава Комитета Государственной думы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов считает президента Владимира Путина главным экологом страны. Об этом пишет NEWS.ru.

Он полагает, что глава государства поднимает проблему на свой уровень, ставя точку в самых сложных вопросах в области окружающей среды. К примеру, напомнил Бурматов, именно Путин решил вопрос с китовой тюрьмой.

"Был произведен такой массовый и одновременно успешный выпуск реабилитированных морских млекопитающих", — подчеркнул парламентарий.

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#путин #экология #бурматов

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