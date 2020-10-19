Депутат Бурматов рассказал, как Путин заботится об экологии в РФ

Глава Комитета Государственной думы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов считает президента Владимира Путина главным экологом страны. Об этом пишет NEWS.ru.

Глава Комитета Государственной думы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов считает президента Владимира Путина главным экологом страны. Об этом пишет NEWS.ru.

Он полагает, что глава государства поднимает проблему на свой уровень, ставя точку в самых сложных вопросах в области окружающей среды. К примеру, напомнил Бурматов, именно Путин решил вопрос с китовой тюрьмой.