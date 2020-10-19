15:14 19 Октября 2020Происшествия
Руководителей "Церкви последнего завета" проверит психиатр
Руководителям религиозного движения "Церковь последнего завета" назначили психиатрическую экспертизу, пишет РЕН ТВ.
Руководителям религиозного движения "Церковь последнего завета" назначили психиатрическую экспертизу, пишет РЕН ТВ.
Экспертиза пройдет в институте имени Сербского. Руководителей движения уже доставили в Москву.
В сентябре правоохранители задержали Виссариона и двух его подельников по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием и причинением тяжкого вреда здоровью. Также в материалах дела упоминаются две смерти.
"Церковь последнего завета" была основана в 1991 году уроженцем Краснодарского края Сергеем Торопом, который называет себя Виссарионом. Спустя четыре года организация получила современное название и была зарегистрирована в Минюсте.