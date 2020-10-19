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15:14   19 Октября 2020
Происшествия

Руководителей "Церкви последнего завета" проверит психиатр

Руководителей "Церкви последнего завета" проверит психиатр

Руководителям религиозного движения "Церковь последнего завета" назначили психиатрическую экспертизу, пишет РЕН ТВ.

Экспертиза пройдет в институте имени Сербского. Руководителей движения уже доставили в Москву.

В сентябре правоохранители задержали Виссариона и двух его подельников по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием и причинением тяжкого вреда здоровью. Также в материалах дела упоминаются две смерти.

"Церковь последнего завета" была основана в 1991 году уроженцем Краснодарского края Сергеем Торопом, который называет себя Виссарионом. Спустя четыре года организация получила современное название и была зарегистрирована в Минюсте.

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#психиатрическая экспертиза #Церковь последнего завета #Виссарион

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