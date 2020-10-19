Понасенков об убийстве учителя в Париже: Это преступление против цивилизации

Во Франции в минувшую пятницу обезглавили преподавателя колледжа за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Историк-антрополог Евгений Понасенков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что убийство учителя колледжа Самуэля Пати — не просто террористический акт, произошедший во Франции, а «преступление против всей цивилизации».

В пятницу, 16 октября, в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории и географии одного из французских колледжей. Сообщается, что 18-летний молодой человек подкараулил преподавателя около учебного заведения и обезглавил его.

По сведениям французских СМИ, погибший на одном из занятий по свободе слова демонстрировал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого учителю и самому колледжу стали поступать угрозы. Стоит заметить, что эти карикатуры были напечатаны в 2015 году во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Редакция издания не раз подвергалась нападениям исламских боевиков.

После совершенного убийства подозреваемый, которым оказался Абдулах Анзоров, опубликовал в Twitter снимок отрезанной головы учителя, написав, что последний был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». В конечном счете, молодой человек был замечен полицией, а в ходе задержания нейтрализован.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что произошедшее следует расценивать как «характерный исламистский террористический акт».

Однако, по словам Понасенкова, масштаб совершенного преступления совершенно иной:

«Это преступление против всей нашей цивилизации: российской, европейской, единой. Это очередной вызов всем нам. Он не случился несколько дней назад, он случился несколько веков назад. И надо каждый раз подчеркивать, что это является актом исламского терроризма. Никакого другого международного терроризма, кроме исламского, не существует в природе. Это доказано веками», — не сомневается эксперт.

Как отметил собеседник агентства, в прессе XIX—XX веков терроризм позиционировался именно как исламский. Однако тогда его развитие было ограничено, и внутри европейских стран его практически не было, продолжил историк.

«Дело в том, что исламисты пытались завоевать Европу изначально. Когда они завоевали Северную Африку, практически полностью Испанию, пошли во Францию. Но во Франции их остановили. В другой раз остановили в битве под Веной — несколько веков назад. Если бы они захватили Европу, а это их единственная цель, то у нас не было бы ни музыки, ни театра, ни литературы, ни портретной живописи. По объективным причинам», — рассуждает Понасенков.

Сегодня основное сосредоточие экстремистов располагается «в тылу», разрушая цивилизацию изнутри, утверждает Понасенков. Причина тому — прописанный в Коране «джихад», призывающий «вести войну против неверных».

«Сегодня враги-предатели, левые — коммуняки, социалисты — пустили врага в тыл. Поскольку враг достаточно бездарен, и они не смогли ничего решить на поле сражения, они теперь вползают в тыл и разрушают нашу цивилизацию изнутри. Считайте, что у нас идет нон-конвенциональная война. Это подлая, без начала и конца, война. Всегда в спину, как это животное напало и убило безоружного за свободу слова», — полагает собеседник издания.

По мнению историка-антрополога, исламисты не могут сосуществовать с европейцами на одной территории в силу культурных особенностей своих народов.

«Безусловно, мультикультурализм провалился на Западе полностью. Вот эта левацкая политика. Невозможно соединить первобытность и средневековье с высочайшей европейской современностью», — убежден собеседник ПС.

Понасенков обратил внимание на то, что семья молодого человека в 2008 году приехала во Францию из чеченского села. Сначала власти страны отказались предоставить ее членам статус политических беженцев. Этот статус семья получила только в 2011 году, после отмены первоначального решения администрации Национальным судом по вопросам права убежища. По достижении совершеннолетия преступнику был выдан вид на жительство.

«Его семья — семья террористов, потому что они уже в Чечне проходили по документам террористов, и их поэтому не приняли в Польше. Они были в террористической базе, их даже изначально не хотели принимать во Франции. Но они через левый суд продавили свой прием. Это только леваки такое допустили. Невозможно без отказа от бредовых традиций средневековью въезжать в современную страну», — был категоричен эксперт.

Решение проблемы Евгений Понасенков видит в ужесточении миграционной политики. Как он объяснил корреспонденту ПС, необходимо поставить условие — либо беженцы принимают культурные ценности той или иной европейской страны, либо возвращаются к себе на родину.

«Или вы принимаете правила только нашей цивилизации, или вы живете в своей дикости и дальше. Здесь не может быть никакого равенства. Это то, о чем говорят ученые. Но левые политики их не желают слушать, они изобретают преступные схемы, по которым пытаются подменить понятия и, кстати говоря, населить Европу африканцами, арабами и т.д. Но официальная политика мультикультурализма научно не обоснована, лженаучна», — констатировал специалист.

По сообщению телеканала BFM TV, преступника звали Абдулах Анзоров. Он не отличался радикальными взглядами, однако, по информации, мог состоять в банде. По делу об убийстве учителя колледжа задержали девятерых человек, среди которых — и родственники Анзорова.