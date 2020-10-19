Рейтинг доверия Навальному рухнул после "отравления"

Исследовательская организация "Левада-центр" (признана иноагентом) провела опрос среди россиян в связи с "отравлением" блогера Алексея Навального. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Исследовательская организация "Левада-центр" (признана иноагентом) провела опрос среди россиян в связи с "отравлением" блогера Алексея Навального. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Аналитики "Левады" обнародовали результаты ежемесячного опроса среди россиян о доверии к политическим деятелям. Организация проанализировала рейтинг главы ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального. Инцидент, который произошел с Навальным в Томске, "обвалил" его на один пункт. Рейтинг доверия главы фонда рухнул и составил 3 пункта в сентябре.

Отношение россиян к "отравлению" Навального подтвердило подозрительность этой версии. Причиной неприязни к главе ФБК стало то, что он живет за счет иностранных спонсоров и использует популистскую риторику.

Исследование охватило 50 регионов России. В опросе приняли участие 1605 россиян старше 18 лет.

Совет Федерации ранее оценил отношения России и Европы после инцидента с Навальным. Член Совфеда Владимир Джабаров решил, что все может наладиться, если ЕС перестанет враждебно относиться к РФ, сообщил "360".