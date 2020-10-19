Лавров назвал следующие условия для стабилизации обстановки в НКР

Баку и Ереван должны согласовать такие положения, которые ускорят урегулирование конфликта в Карабахе и позволят разблокировать экономические связи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Баку и Ереван должны согласовать такие положения, которые ускорят урегулирование конфликта в Карабахе и позволят разблокировать экономические связи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского дипведомства добавил, что существуют обширные наработки, которые страны Минской группы ОБСЕ уже обсуждали со сторонами конфликта. По словам Лаврова, в этих наработках "содержатся все ответы на все вопросы".