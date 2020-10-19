14:51 19 Октября 2020Политика
Лавров назвал следующие условия для стабилизации обстановки в НКР
Баку и Ереван должны согласовать такие положения, которые ускорят урегулирование конфликта в Карабахе и позволят разблокировать экономические связи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Баку и Ереван должны согласовать такие положения, которые ускорят урегулирование конфликта в Карабахе и позволят разблокировать экономические связи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского дипведомства добавил, что существуют обширные наработки, которые страны Минской группы ОБСЕ уже обсуждали со сторонами конфликта. По словам Лаврова, в этих наработках "содержатся все ответы на все вопросы".
"Не могу не упомянуть и необходимость ускорить, существенно ускорить усилия по политическому урегулированию, об этом тоже говорится в московском заявлении", — отметил Лавров.