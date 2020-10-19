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14:23   19 Октября 2020
Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал число заболевших на пике COVID-19 в России

Роспотребнадзор спрогнозировал число заболевших на пике COVID-19 в России

Россия приближается к пику по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в сутки, сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора в ходе интервью РИА Новости.

Показатели новых случаев коронавируса в России на пике не должны превысить 20 тысяч в сутки, подчеркнул эпидемиолог. Жителей страны призывают строго соблюдать социальную дистанцию и перчаточно-масочный режим при посещении публичных мест. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекции в России.

Актуальную информацию о коронавирусе в стране можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения дополняются и обновляются ежедневно.

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#россия #роспотребнадзор #пик #коронавирус

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