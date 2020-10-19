Финмониторинг Украины разоблачил схемы по отмыванию денег на $2,1 млрд

Ведомство борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Государственная служба финансового мониторинга Украины, как подразделение финразведки страны, не позволяет легализовать доходы, которые организации получили преступным путем. В частности, за девять месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил правоохранителям 739 материалов, чтобы противодействовать отмыванию денег.

Так прокуратуре передали 56 материалов, фискальной службе Украины — 200, Национальной полиции — 145 материалов, Службе безопасности — 185 материалов, Национальному антикоррупционному бюро, Госбюро расследований — 20, Службе внешней разведки — один.

По информации Госфинмониторинга Украины, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денег, и с совершением иных преступлений, определенных Уголовным кодексом, составила 60,3 млрд гривен ($2,1 млрд или 165,8 млрд рублей).

Также ведомство следит за отмыванием денег, которые получили от коррупционных деяний, хищения или после присвоения государственных средств и имущества. С января по сентябрь Госфинмониторинг Украины направил правоохранителям 157 таких материалов.

Так, Национальное антикоррупционное бюро получило 132 материала, прокуратура — семь, фискальная служба — один, Нацполиция — один, Государственного бюро расследований — три, СБУ — 13. Сумма финансовых операций составила 6,4 млрд гривен ($225,6 млн или 17,6 млрд рублей).

Держфінмоніторинг оприлюднив результати своєї роботи за 9 місяців 2020 року. Докладніше на: https://t.co/nuSWeL6wtF — Держфінмоніторинг (@FIU_gov_ua) October 19, 2020

Ранее Госфинмониторинга Украины совместно с СБУ прикрыл организацию, которая обналичивала и отмывала деньги в Киеве. Конвертационный центр организовал оборот на 15 млрд гривен ($528,8 млн или 41,2 млрд рублей).

По информации Службы безопасности Украины, центр открыли в 2019 году, однако за это время организаторы успели зарегистрировать почти 400 фиктивных фирм, через которые государственные и коммунальные предприятия уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Помогали конвертационному центру как должностные лица коммерческих банков, так и экс-руководство Государственной налоговой службы Украины.

«Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов», — разъяснили в СБУ.

Правоохранители обыскали офисы центра, нашли 600 печатей, которые принадлежали фиктивным организациям, офшорным компаниям, нотариусам, налоговым органам, судам и органам местного самоуправления. Главный прокурор Украины отмечал, что фигуранты дела не только злоупотребили властью или служебным положением, но и уклонились от уплаты налогов и легализации имущества, которое получили преступным путем.