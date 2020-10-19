Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:12   19 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Соловьев высмеял идею «вернуть» Украине Крым через Белоруссию

Соловьев высмеял идею «вернуть» Украине Крым через Белоруссию

Бывший представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Такое мнение он высказал в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами, — рассказал бывший дипломат. — Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева, есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше».

Бессмертный настаивает на том, что именно в Белоруссии можно и нужно действовать, чтобы вернуть Крым и победить в гражданской войне в Донбассе. Это станет возможным, если осознавать свои амбиции на влияние не только внутри Украины, но и снаружи, подчеркнул экс-посол.

Соловьев высмеял идею «вернуть» Украине Крым через Белоруссию

Крупные украинские диаспоры есть не только в Белоруссии, но и во многих западных странах. Например, большое число украинцев живет в Канаде, а также в американском городе Чикаго, напомнил журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Он прокомментировал идею бывшего посла Украины в интервью изданию «Взгляд».

«Я считаю, что идея Романа замечательная», - иронично отметил журналист.

Кроме того, Соловьев посоветовал Бессмертному обратиться за помощью к кому-нибудь из психиатров, если они еще не все уехали из страны. Уже более серьезным тоном телеведущий отметил, что России не нужно обращать на подобные заявления внимание.

Соловьев высмеял идею «вернуть» Украине Крым через Белоруссию

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам проведенного там весной 2014 года всенародного референдума, в ходе которого крымчане единодушно высказались за воссоединение с Россией. Киев, однако, не признал результатов референдума и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. В то же время Москва неоднократно на разных уровнях подчеркивала, что крымский вопрос решен окончательно и не подлежит пересмотру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он сам не сможет добиться возвращения Крыма и мирного урегулирования в Донбассе, стране потребуется новый лидер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #крым #белоруссия #соловьев #бессмертный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров