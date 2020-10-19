Соловьев высмеял идею «вернуть» Украине Крым через Белоруссию

Крупные украинские диаспоры есть не только в Белоруссии, но и во многих западных странах, напомнил журналист.

Бывший представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Такое мнение он высказал в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами, — рассказал бывший дипломат. — Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева, есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше».

Бессмертный настаивает на том, что именно в Белоруссии можно и нужно действовать, чтобы вернуть Крым и победить в гражданской войне в Донбассе. Это станет возможным, если осознавать свои амбиции на влияние не только внутри Украины, но и снаружи, подчеркнул экс-посол.

Крупные украинские диаспоры есть не только в Белоруссии, но и во многих западных странах. Например, большое число украинцев живет в Канаде, а также в американском городе Чикаго, напомнил журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Он прокомментировал идею бывшего посла Украины в интервью изданию «Взгляд».

«Я считаю, что идея Романа замечательная», - иронично отметил журналист.

Кроме того, Соловьев посоветовал Бессмертному обратиться за помощью к кому-нибудь из психиатров, если они еще не все уехали из страны. Уже более серьезным тоном телеведущий отметил, что России не нужно обращать на подобные заявления внимание.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам проведенного там весной 2014 года всенародного референдума, в ходе которого крымчане единодушно высказались за воссоединение с Россией. Киев, однако, не признал результатов референдума и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. В то же время Москва неоднократно на разных уровнях подчеркивала, что крымский вопрос решен окончательно и не подлежит пересмотру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он сам не сможет добиться возвращения Крыма и мирного урегулирования в Донбассе, стране потребуется новый лидер.