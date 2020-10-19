Новые ограничения введут в Подмосковье на фоне пандемии

Дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье введут с 21 октября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье введут с 21 октября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Новые ограничения коснутся выставок и музеев, передает телеканал "360". Также запретят проведение массовых и спортивных мероприятий. Россиян призывают строго соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест с целью предотвратить распространение коронавируса в стране.

Актуальные сведения об инфекции опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информацию ежедневно дополняется и обновляется.