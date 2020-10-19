Отец певца Витаса ушел из жизни

Отец певца Витаса Владас Грачев скончался в Одессе. Ему было 72 года, сообщает НТВ.

Отец певца Витаса Владас Грачев скончался в Одессе. Ему было 72 года, сообщает НТВ.

Покойный Грачев боролся с тяжелым заболеванием в течение шести месяцев. Сообщается, что глава семейства известного певца ушел из жизни в кругу семьи.

Сам Витас на своей странице в социальной сети Instagram сообщил о трагедии. Он также указал место, где состоится прощание с отцом. Церемония пройдет во вторник в Одессе в Свято-Успенском Кафедральном Соборе.

Сообщается, что возможно певец не сможет лично попрощаться с отцом из-за закрытия границ.

Ранее стало известно, что мать Витаса скончалась от рака в 2001 году.