14:10 19 Октября 2020Общество
Отец певца Витаса ушел из жизни
Отец певца Витаса Владас Грачев скончался в Одессе. Ему было 72 года, сообщает НТВ.
Отец певца Витаса Владас Грачев скончался в Одессе. Ему было 72 года, сообщает НТВ.
Покойный Грачев боролся с тяжелым заболеванием в течение шести месяцев. Сообщается, что глава семейства известного певца ушел из жизни в кругу семьи.
Сам Витас на своей странице в социальной сети Instagram сообщил о трагедии. Он также указал место, где состоится прощание с отцом. Церемония пройдет во вторник в Одессе в Свято-Успенском Кафедральном Соборе.
Сообщается, что возможно певец не сможет лично попрощаться с отцом из-за закрытия границ.
Ранее стало известно, что мать Витаса скончалась от рака в 2001 году.