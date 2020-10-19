Popular Mechanics: разрабатываемая в США пушка сможет "обстреливать Москву"

Американские эксперты считают, что разрабатываемая в США сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC) сможет "обстреливать Москву". Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Американские эксперты считают, что разрабатываемая в США сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC) сможет "обстреливать Москву". Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Журналисты уверены, что новое оружие способно возродить в Соединенных Штатах корабли, аналогичные линкорам класса "Монтана", которые американцы хотели построить во время Второй мировой войны. По словам американских экспертов, "Монтана" могла бы обстреливать из Северного моря цели на западе РФ и "даже саму Москву", передает ФАН.

Прототип пушки SLRC был установлен на военном полигоне Юма в Аризоне еще в 2019 году. Серия испытаний нового американского орудия будет проводиться до 2023 года.