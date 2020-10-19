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13:57   19 Октября 2020
Политика

Кремль оценил высокую квалификацию депутатов Госдумы

Кремль оценил высокую квалификацию депутатов Госдумы

Высокая квалификация депутатов Государственной думы является залогом качества законов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Песков прокомментировал деятельность партии "Единая Россия". Фракция намерена отказаться от выдвижения артистов, музыкантов и спортсменов в Госдуму. Такой план ЕР разработала в пользу профессиональных политиков. По словам представителя Кремля, именно высококвалифицированные депутаты являются залогом качества принимаемых законопроектов в Госдуме.

"Единая Россия" ранее одобрила инициативу, которую выдвинула депутат Госдумы Наталья Костенко. Политик предложила обязать банки объяснять причины отказа в кредитных каникулах, передал "360".

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