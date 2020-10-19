Совет Европы призывает Ереван и Баку мирным путем решать конфликт

Азербайджан и Армения имеют обязательства перед Советом Европы по части соблюдения прав человека. Об этом заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич, выступая в стенах МГИМО МИД РФ, передает ТАСС.

Азербайджан и Армения имеют обязательства перед Советом Европы по части соблюдения прав человека. Об этом заявила генсек организации Мария Пейчинович-Бурич, выступая в стенах МГИМО МИД РФ, передает ТАСС.

Она напомнила, что стороны конфликта также обязаны мирно урегулировать его. Пейчинович-Бурич отметила, что на фоне ситуации в Карабахе поднимается более широкая проблема обеспечения прав человека на подобного рода спорных территориях.

"Армения и Азербайджан являются членами Совета Европы", — добавила генеральный секретарь Совета Европы.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Армения назвала условия признания независимости Карабаха.