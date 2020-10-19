13:26 19 Октября 2020Политика
Песков: утрата договора СНВ-3 имела бы пагубные последствия для всего мира
Кремль рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном по вопросам продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном по вопросам продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал отказ США от предложения российского лидера Владимира Путина продлить СНВ-3. По словам представителя Кремля, утрата этого договора имела бы пагубные последствия для всего мира.
"Конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ", — подчеркнул Песков.