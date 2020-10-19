Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:26   19 Октября 2020
Политика

Песков: утрата договора СНВ-3 имела бы пагубные последствия для всего мира

Песков: утрата договора СНВ-3 имела бы пагубные последствия для всего мира

Кремль рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном по вопросам продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал отказ США от предложения российского лидера Владимира Путина продлить СНВ-3. По словам представителя Кремля, утрата этого договора имела бы пагубные последствия для всего мира.

"Конечно, мы предпочли бы все-таки услышать готовность наших американских партнеров продлить этот документ", — подчеркнул Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #песков #снв-3

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров