Песков: утрата договора СНВ-3 имела бы пагубные последствия для всего мира

Кремль рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном по вопросам продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль рассчитывает на продолжение контактов с Вашингтоном по вопросам продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал отказ США от предложения российского лидера Владимира Путина продлить СНВ-3. По словам представителя Кремля, утрата этого договора имела бы пагубные последствия для всего мира.