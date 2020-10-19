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13:26   19 Октября 2020
Политика

Лавров выразил надежду на добросовестность Совета Европы

Лавров выразил надежду на добросовестность Совета Европы

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на добросовестность Совета Европы (СЕ) в ходе встречи с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич, сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия надеется на объективную работу Совета.

"Конечно, мы очень надеемся, что кризис в Совете Европы, который удалось преодолеть в прошлом году, послужит уроком тем, кто пытался подорвать предназначение Совета Европы, которое закреплено в его уставе", — добавил российский министр.

Лавров подчеркнул, что СЕ должен заниматься обеспечением единства правового и гуманитарного пространства на континенте без разделительных линий, на основе уважения суверенного равенства государств.

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#россия #лавров #совет европы

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