Украину хотят превратить в базу для иностранных войск, что автоматически сделает ее полигоном предстоящей большой войны.

Украину хотят превратить в базу для иностранных войск, что автоматически сделает ее полигоном предстоящей большой войны. Именно для этого и проводится так называемый опрос, который президент Украины Владимир Зеленский приурочил к грядущим региональным выборам.

Об этом в блоге пишет украинский общественный деятель, кандидат в мэры Киева Максим Гольдарб.

По его словам, главным из пяти озвученных Зеленским вопросов является последний: должна ли Украина потребовать от стран-гарантов «Будапештского меморандума» исполнения взятых на себя в 1994 году обязательств. Весь опрос, по мнению Гольдарба, был задуман именно ради этой темы и для того, чтобы легализовать иностранные военные базы на украинской территории.

Общественник думает, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания хотят использовать украинцев как расходный материал — именно для этого из Украины и делают плацдарм для будущей войны с Россией.

«Зачем тогда отвечать на подобные вопросы? "Считаем ли мы?". Да, мы считаем, дальше что? Это что повлечет за собой то, что тут же Англия и Америка будут выяснять отношения с Россией, говорить: "Ай-яй-яй, что-то там верните назад?" Да нет, ничего этого уже не будет», — уверен Гольдарб.

За размещением иностранных военных баз на Украине последует полномасштабная война, констатирует кандидат в мэры.

Ранее интернет-портал «ПолитНавигатор» сообщал, что даже откровенно антироссийские и прозападные украинские СМИ пришли в ужас от озвученного Зеленским вопроса про «Будапештский меморандум», на который украинцам предстоит ответить 25 октября.