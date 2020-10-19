Политтехнологи посоветовали Трампу не перебивать Байдена

Предвыборная команда действующего президента США Дональда Трампа посоветовала ему не пытаться перебивать его оппонента от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщил портал "Axios".

Предвыборная команда действующего президента США Дональда Трампа посоветовала ему не пытаться перебивать его оппонента от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщил портал "Axios".

По мнению политтехнологов, американскому лидеру стоит больше шутить и вести диалог с Байденом спокойным тоном. Таким образом, перед американцами предстанет "старчески болтливый" демократ.

Советники предполагают, что Трампу вообще не стоит вступать в дискуссию с Байденом, достаточно будет призвать американцев голосовать за него. Однако команда главы государства считает, что президенту стоит поднять тему о сыне Байдена. Недавно в СМИ появилась скандальная публикация о его делах с украинским бизнесменом.