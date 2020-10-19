Участники антиправительственного протеста сожгли церковь в Чили

Жители Сантьяго сожгли католический храм во время празднества по случаю годовщины со дня начала протестов в Чили, передает сетевого издания "NTV.RU".

Жители Сантьяго сожгли католический храм во время празднества по случаю годовщины со дня начала протестов в Чили, передает сетевого издания "NTV.RU".

Протесты в республике начались год назад из-за подорожания проезда в общественном транспорте. Тогда от рук разгневанных чилийцев пострадали несколько станций метро. В этом году жители Сантьяго решили "отметить" памятное событие и вновь вышли на улицы.

На этот раз от действий толпы пострадал местный католический храм. Участники протестной акции подожгли историческое сооружение. Через некоторое время похожая ситуация произошла в другом районе города. Там протестующие подожгли еще одну церковь.