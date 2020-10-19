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13:19   19 Октября 2020
Происшествия

Власти Азербайджана сообщили об обстреле нефтепровода Баку — Новороссийск

Власти Азербайджана сообщили об обстреле нефтепровода Баку — Новороссийск

Ракетные обстрелы территории Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе чреваты экологическими катастрофами. Всего 250 метров отделяли упавшую армянскую ракету и нефтепровод Баку — Новороссийск.

Стратегический нефтепровод Баку — Новороссийск оказался в зоне ракетного обстрела, ведущегося армянской армией по территории Азербайджана. Об этом сообщили азербайджанские власти. Известно, что одна ракета упала всего в 250 метрах от магистрали.

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#азербайджан #нефтепровод #нагорный карабах

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