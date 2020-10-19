Экономист: двойная девальвация рубля отбила у россиян желание брать кредиты

Меньше трети заемщиков соглашались на условия банка и в итоге брали кредит, выяснили аналитики.

Россияне в 2020 году стали гораздо чаще отказываться от одобренных банком кредитных заявок. Об этом говорят данные бюро кредитных историй «Эквифакс», которые оказались в распоряжении РБК.

Для расчетов аналитики использовали так называемый показатель take rate. Он отображает долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков. Так, по данным «Эквифакса», в период с января по август 2020 года средний take rate по необеспеченным ссудам составил 31,9%, что на 13,1 процентных пунктов меньше аналогичного показателя 2019 года.

Как отмечают аналитики, это значит, что меньше трети заемщиков соглашались на условия банка и в итоге брали кредит. При этом в минувшем году на кредит решались 45% обратившихся. Рекордно низкое значение take rate в этом году (29,4%) было зафиксировано в мае, когда во многих регионах России действовали ограничения из-за пандемии COVID-19.

Россияне стали избирательней в отношении кредитов от банков. Даже те, кто подает заявки на ссуду, стали чаще от нее в итоге отказываться после ознакомления с финальными условиями. В 2017 году ссуду брали 66% тех, кто подавал заявки, в 2020 — только 31%https://t.co/sfIDuSUgnX — РБК (@ru_rbc) October 19, 2020

В июне-августе показатель начал расти, но так и не достиг докризисных значений. Опрошенные РБК аналитики связывают отмеченную тенденцию с коронавирусным кризисом. Кроме того, заемщиков могли не устроить условия. При снижении ключевой ставки на два процентных пункта с начала года средние ставки потребительского кредитования опустились на меньшую величину. Кроме того, кредитные организации стали чаще предлагать клиентам страховку, что повышает полную стоимость кредита.

«В период острой неопределенности люди предпочитают если не снижать, то точно не увеличивать кредитную нагрузку, поэтому с апреля по июнь много клиентов просто не вышли на сделки, а поскольку это треть года, то отсюда и просадка», — говорит управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил избирательность россиян их неуверенностью в завтрашнем дне на фоне двойной девальвации рубля.

«Люди неуверенны в способности выплачивать кредит долговременно и стабильно. Они не уверены, что будут иметь достаточные денежные доходы. Они не уверены, что доходов будут достаточно, чтобы покрывать другие нужны и покрывать инфляцию».

В 2020 году произошло уже две девальвации рубля, считает Колташев. Первый раз курс российской валюты обвалился весной. Это было связано с падением мировых цен на нефть и других сырьевых товаров, а также пандемией коронавируса. Цены на топливо рухнули в марте, после совместного заседания России и ОПЕК+, когда стороны не смогли договориться об ограничении добычи ресурсов. Тогда девальвация выглядела логично и понятно, говорит экономист.

«Мы такие ситуации проходили многократно с 2008 года. Это и 2014, и 15-16, и 20 [года — прим. ред.]. Минимум пять раз. Для людей все очевидно», — сказал Колташев.

Вторая девальвация случилась на фоне заметного экономического оживления, роста цены на нефть и отложенного спроса после снятия карантинных ограничений, подчеркивает Колташов. То есть рубль упал в тех условиях, когда этого не должно было происходить.

«Это случилось фоне ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара. Работники, работодатели и инвесторы получили крайне тревожный сигнал, что все вообще непредсказуемо. Здесь был отток капиталов и спекулирования игра, на которой никто не был. Если рубль валится и на дорожающей нефти, то что думать людям? Они не исключают, что и в 2021 году рубль продолжит слабеть», — рассуждает экономист.

На фоне слабого рубля работодатели также решили снизить деловую активность и, как следствие, сократить зарплаты сотрудникам. Из-за непредсказуемости курса российской валюты страдают и инвесторы, отмечает эксперт. Теперь бизнесмены и вовсе не могут прогнозировать, когда окупятся их вложения.

Когда вы делаете капиталовложение вы рассчитываете на определенный спрос, например, на внутренний. Представьте, что вам спрос валится в два раза за год. И на фоне восстановления цен на нефть. Вы будете открывать новые предприятия и нанимать работников? А эти не нанятые работники, которых держать в подвешенном состоянии? Они будут брать льготные кредиты? Нет», — говорит Колташев.

В результате кризиса правительству приходится принимать дополнительные меры социальной поддержки, отмечает собеседник издания. По его мнению, льготной ипотеки или сниженной ставки, уже оказывается недостаточно.

«Само собой на рынке ничего не выправляется. <....> Осеняя девальвация на дорожающей нефти серьезно ударила по этим зеленым росточкам, которые у нас появились после первого обвала рубля», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что число просроченных кредитов банков и микрофинансовых организаций в России достигло рекордного показателя в 12,6 миллиона единиц. Количество займов с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80-500 тысяч ежемесячно.