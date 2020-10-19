Байден оставит Польшу без денег в случае победы на выборах в США

Эксперты уверены, что демократ поставит точку в дружественных отношениях между Вашингтоном и Варшавой.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден рассердил польскую диаспору. В одном из недавних выступлений политик заявил, что Польша – это «тоталитарное государство».

Высказывание прозвучало в контексте соперничества с республиканцем Дональдом Трампом. Действующий президент, по мнению Байдена, поддерживает страны, которые могут расколоть НАТО. Под раздачу попали также лидеры Северной Кореи и России:

«НАТО находится на грани разрыва, потому что [союзники — прим. ред.] сомневаются, действительно ли мы там находимся. Вы видите, что происходит — от Белоруссии до Польши и Венгрии — подъем тоталитарных режимов! Действующий президент [Трамп - прим. ред.] поддерживает всех бандитов в мире. Он посылает любовные письма корейскому диктатору [Ким Чен Ыну — прим. ред.] и не может ни в чем упрекнуть Путина».

После такого пассажа в администрацию Байдена пришло письмо от представителей польской диаспоры. Ее представитель Мачей Русиньский сообщил, что все американские поляки «глубоко разочарованы» словами кандидата в президенты:

«Мы, как и большинство поляков в Америке, глубоко разочарованы вашим комментарием о Польше, сделанным 15 октября во время мероприятия в ратуше. Он произвел впечатление незнания Центральной Европы».

Русиньский поспешил поправить Байдена, что Польша – это страна с сильной демократией и «энергичными» общественными дебатами. Также общественник напомнил, что его земля первая в Европе приняла конституцию.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич согласился с Русиньским, что Польша сама по себе – это продукт демократии. Однако за несколько сотен лет власть большинства сыграла со страной злую шутку.

«Нужно быть поляком, чтобы понимать одновременную тягу к демократии и стремление ее оформить в авторитарные формы, как мы это видим сейчас. Польша – это жертва той самой демократии, которой она любит хвалиться. По крайней мере, одну вещь американцы разглядели верно: нетерпимость к чужому политическому мнению в Польской Республике имеет место быть», — уверен историк.

За несколько дней до того, как Байден причислил Польшу к тоталитарным государствам, о его противоположной позиции в интервью заявлял советник кандидата от Демпартии по международным делам Майкл Карпентер. По его словам, Байден «привержен делу обеспечения безопасности американских союзников на восточном фланге, особенно Польши».

Могли ли слова о «тоталитарной Польше» быть очередной оговоркой 77-летнего кандидата в президенты США? Член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков уверен, что нет:

«Это никак не походит на оговорку Байдена. Он прекрасно осведомлен о том, какую политику в отношении Польши сейчас проводит Дональд Трамп. Тот после своего избрания [в 2016 году — прим. ред.] называл Польшу "военным локомотивом Европы". Байден же неоднократно говорил, что деньги, которые тратятся на эту страну, невозвратные. То есть они никогда не вернутся назад в американский бюджет ни в каком виде. Поэтому Джо Байден, конечно же, не оговорился».

Еще в январе 2020 года в интервью The New York Times (NYT) Байден, по сути, дискриминировал поляков.

«Демократическая партия перестала посещать польские клубы в Пенсильвании и других штатах, где проживает много поляков, потому что мы хотим иметь коалицию людей более умных, модных и интеллигентных», — сказал демократ журналистам NYT.

На фоне этого можно предположить, что в случае победы Байдена на предстоящих выборах президента США (пройдут 3 ноября 2020 года) отношения Вашингтона и Варшавы могут кардинально измениться, полагает Судаков. Майкл Карпентер пытался сгладить некоторые высказывания своего шефа, но с приближением дня выборов делать это становится все сложнее.

Демократ не видит смысла вкладываться в Польшу, ведь эти деньги не приносят США ничего, кроме агрессивной риторики Варшавы против Москвы. Американцы не готовы платить налоги на содержание такого «раздражителя» вблизи российских границ, считает собеседник «Политики Сегодня».

«Вряд ли это приведет к расколу внутри Североатлантического альянса. В Вашингтоне и так давно хотели реформировать НАТО, Трамп даже грозился выйти из него. Я полагаю, что победа Байдена перекинет груз ответственности за реформу НАТО на его плечи. О распаде Альянса речи не идет. Но о сокращении платежей на определенные страны и потребности разговор идет прямой. Потому что сегодня 70% содержания всего НАТО оплачивают США», — подчеркнул политолог.

Рядовые американцы не понимают, за что они платят налоги. Сейчас многие страны просто не хотят участвовать в каких-либо военных действиях и отправлять своих людей сражаться за другую территорию, добавил Судаков. А это прямым образом нарушает пятую статью договора НАТО (если одна страна в опасности, все другие должны ей помочь).

«В этой части НАТО – это довольно условная организация, и американцы постоянно задаются вопросом: "зачем мы платим деньги, если этот Альянс является формальным?". Поэтому Байден, без сомнения, пересмотрит отношения США и Польши в случае своей победы», — заключил американист.

По последним результатам опросов, Джо Байден опережает Дональда Трамп более чем на 10% голосов избирателей. По состоянию на 15 октября 2020 года, кандидата от Демократической партии США поддерживает 54% американцев, а кандидата от Республиканской партии — всего 43%.