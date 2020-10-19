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13:00   19 Октября 2020
Политика

Рошаль может получить правовую помощь Пригожина при подаче иска против Навального

Рошаль может получить правовую помощь Пригожина при подаче иска против Навального

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил помощь доктору медицинских наук, профессору Леониду Рошалю в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

В своем обращении Пригожин отмечает, что жизнь неоднократно судимого Навального удалось спасти благодаря профессионализму и ответственному отношению к своему труду коллектива БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1". 

"Будучи профессионалом своего дела и человеком с активной гражданской позицией, Вы дали свой комментарий по поводу необоснованной критики в адрес омских врачей. Однако вместо благодарности, которую нерадивый пациент и его близкие должны были озвучить омским врачам, в их адрес, а также в отношении Вас, была распространена публично необоснованная критика людьми, которые о медицине имеют лишь поверхностное представление. В связи с этим, прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег. В случае Вашего согласия мои юристы подготовят и сопроводят в суде иски и взыщут компенсацию морального вреда с клеветников", — говорится в обращении Пригожина к Рошалю.

Юристы Пригожина готовы защитить Рошаля от нападок Навального

На минувшей неделе Пригожин направил письмо с предложением юридической помощи главврачу БУЗОО "Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1" Александру Мураховскому, который занимался лечением Навального. Коллектив медучреждения также столкнулся с необоснованной критикой от сторонников одиозного блогера. 

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#навальный #евгений пригожин #леонид рошаль

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