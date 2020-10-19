Юристы Пригожина готовы защитить Рошаля от нападок Навального

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил помощь доктору медицинских наук, профессору Леониду Рошалю в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил помощь доктору медицинских наук, профессору Леониду Рошалю в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

В своем обращении Пригожин отмечает, что жизнь неоднократно судимого Навального удалось спасти благодаря профессионализму и ответственному отношению к своему труду коллектива БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1".

"Будучи профессионалом своего дела и человеком с активной гражданской позицией, Вы дали свой комментарий по поводу необоснованной критики в адрес омских врачей. Однако вместо благодарности, которую нерадивый пациент и его близкие должны были озвучить омским врачам, в их адрес, а также в отношении Вас, была распространена публично необоснованная критика людьми, которые о медицине имеют лишь поверхностное представление. В связи с этим, прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег. В случае Вашего согласия мои юристы подготовят и сопроводят в суде иски и взыщут компенсацию морального вреда с клеветников", — говорится в обращении Пригожина к Рошалю.

На минувшей неделе Пригожин направил письмо с предложением юридической помощи главврачу БУЗОО "Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1" Александру Мураховскому, который занимался лечением Навального. Коллектив медучреждения также столкнулся с необоснованной критикой от сторонников одиозного блогера.