Вирус в сторону. Самая молодая прабабушка России устроит флешмоб с беляшами
В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» самая молодая прабабушка-депутат заявила, что не боится коронавируса. По мнению Елены Ульяновой, COVID-19 «клеится» к тем, кто испытывает страх заболеть.
«Я себе установку с самого начала дала, что не заболею не при каких обстоятельствах», — вспоминает 59-летняя россиянка.
Народной избраннице нередко присылают статьи, в которых говорится, что вирус чаще разрушает организмы тех людей, которые чувствуют себя психологически подавленно из-за пандемии. Думать о возможном больничном женщине не позволяет и большое количество работы, ведь недавно «юная» прабабушка возглавила социальный комитет в Томской думе.
Кстати, во время сентябрьской предвыборной кампании томичка рассказывала журналистам о планах устроить «беляш-party», где хотела поделиться семейным рецептом изделия из теста. Вечеринку пришлось отложить из-за продления регионального запрета на массовые мероприятия.
Ульянова с тактикой местного губернатора не согласна. Признается, что не понимает, в чем разница между не нарушающей постановления встречей друзей в ресторане и запрещенным банкетом. В других сферах, по мнению активной прабабушки, тоже непорядок.
«Я не согласна с тем, что происходит в Томске, потому что логики нет, — комментирует ограничения депутат. — Одни школы закрыты, другие открыты».
При этом заместитель председателя «Партии Роста» утверждает, что город не справляется с новой волной заболеваний, а скорая может не приезжать к гражданам по три дня.
COVID-19 не просто шагает по планете, он летит с космической скоростью. И, честно говоря, пока он был «где-то там», я не особо усердно соблюдала правила. Маска, конечно, всегда была с собой, но надевала я ее в случае крайней необходимости. И при первой возможности снимала. Я прекрасно понимаю, что в ней жарко и тяжело дышать, но давайте посмотрим вокруг. Полгода спустя уже у всех есть кто-то, перенёсший корону, в ближайшем окружении. Миллион человек на планете умерли от этого диагноза, и это только по официальным цифрам. Мы прекрасно знаем, что они далеко не везде отражают реальную статистику. Сложность ситуации с ковидом в его непредсказуемости, там, где один из группы риска перенесет болезнь бессимптомно, другой - молодой и здоровый, умрет от осложнений. С сегодняшнего дня в нашей области ужесточен масочный режим. И я прошу Вас, давайте его соблюдать. Не из-за боязни штрафов, а из соображений здравого смысла. Надевать маску не когда кто-то может уличить в нарушении, а потому что она может спасти жизнь. Если переносчик ходит без маски, а вы - в ней, шанс заразиться около 70%. Но если маска надета на всех, эта цифра меньше одного процента! И она в наших руках! Я обещаю начать с себя, и надеюсь, что нас будет много. Берегите себя и Будьте здоровы! #covid19 #берегитесебя #делайкакез
«Политика Сегодня» уже писала, что депутат Томской думы планирует зафиксировать свой статус самой молодой прабабушки в Книге рекордов России. Но нешуточная нагрузка и напряженная ситуация с COVID-19 отодвигают все неполитические дела на потом. Более того, Ульянова откровенничает, что не очень-то нуждается в официальном звании, идея побороться за него возникла у коллег по партии.
А задумку о проведении вечеринки беляшей владелица телеканала «Алиса» обещает воплотить во что бы то ни стало. Сейчас размышляет над форматом.
«Может быть, настряпать большое количество этих беляшей и кому-то раздать? Можно и флешмоб сделать. У нас же будет 4 ноября День единства. Может, туда как-то?» — перебирает варианты томичка.
На прошлой неделе Елена Ульянова комментировала предложение председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой ввести налог на бездетность. Народная избранница высказалась против такой меры по борьбе с демографическим кризисом, разъяснив корреспонденту «Политики Сегодня», как на самом деле нужно стимулировать молодых россиян создавать семьи и рожать детей.