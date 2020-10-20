Вирус в сторону. Самая молодая прабабушка России устроит флешмоб с беляшами

Порадовать земляков томичка хочет ко Дню народного единства.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» самая молодая прабабушка-депутат заявила, что не боится коронавируса. По мнению Елены Ульяновой, COVID-19 «клеится» к тем, кто испытывает страх заболеть.

«Я себе установку с самого начала дала, что не заболею не при каких обстоятельствах», — вспоминает 59-летняя россиянка.

Народной избраннице нередко присылают статьи, в которых говорится, что вирус чаще разрушает организмы тех людей, которые чувствуют себя психологически подавленно из-за пандемии. Думать о возможном больничном женщине не позволяет и большое количество работы, ведь недавно «юная» прабабушка возглавила социальный комитет в Томской думе.

Кстати, во время сентябрьской предвыборной кампании томичка рассказывала журналистам о планах устроить «беляш-party», где хотела поделиться семейным рецептом изделия из теста. Вечеринку пришлось отложить из-за продления регионального запрета на массовые мероприятия.

Ульянова с тактикой местного губернатора не согласна. Признается, что не понимает, в чем разница между не нарушающей постановления встречей друзей в ресторане и запрещенным банкетом. В других сферах, по мнению активной прабабушки, тоже непорядок.

«Я не согласна с тем, что происходит в Томске, потому что логики нет, — комментирует ограничения депутат. — Одни школы закрыты, другие открыты».

При этом заместитель председателя «Партии Роста» утверждает, что город не справляется с новой волной заболеваний, а скорая может не приезжать к гражданам по три дня.

«Политика Сегодня» уже писала, что депутат Томской думы планирует зафиксировать свой статус самой молодой прабабушки в Книге рекордов России. Но нешуточная нагрузка и напряженная ситуация с COVID-19 отодвигают все неполитические дела на потом. Более того, Ульянова откровенничает, что не очень-то нуждается в официальном звании, идея побороться за него возникла у коллег по партии.

А задумку о проведении вечеринки беляшей владелица телеканала «Алиса» обещает воплотить во что бы то ни стало. Сейчас размышляет над форматом.

«Может быть, настряпать большое количество этих беляшей и кому-то раздать? Можно и флешмоб сделать. У нас же будет 4 ноября День единства. Может, туда как-то?» — перебирает варианты томичка.

На прошлой неделе Елена Ульянова комментировала предложение председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой ввести налог на бездетность. Народная избранница высказалась против такой меры по борьбе с демографическим кризисом, разъяснив корреспонденту «Политики Сегодня», как на самом деле нужно стимулировать молодых россиян создавать семьи и рожать детей.