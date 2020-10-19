Познер заявил, что в России не будет "железного занавеса"

Россиянам никто не запретит свободно передвигаться по миру, как это было до пандемии, считает телеведущий Владимир Познер. Слова эксперта опубликовали на сайте "Познер Online".

Россиянам никто не запретит свободно передвигаться по миру, как это было до пандемии, считает телеведущий Владимир Познер. Слова эксперта опубликовали на сайте "Познер Online".

Так Познер ответил на вопрос, опускается ли в России "железный занавес". Эксперт поделился, что у него нет веры в подобные истории, и назвал их "страшилками". Телеведущий отметил, что до пандемии консульства определенных стран могли предоставлять или не давать визы россиянам. Познер считает, что власть России не имеет никакого отношения к этому процессу, поэтому не могла запретить поездки.

Телеведущий указал, что в пандемию почти все иностранные консульства закрылись, как и воздушное сообщение с Россией. Эксперт добавил, что никакого "железного занавеса" нет и не будет.

Свое мнение Познер высказывал и по вопросу коронавирусных ограничений в Москве. Он отметил, что такие меры необходимы для безопасности граждан, передает телеканал "360".