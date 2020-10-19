СК возбудил дело после разлива нефтепродуктов в НАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прорыв трубопровода на участке нефтепровода ЦПС "Южная Шапка" произошел 17 октября. Топливо попало в реку Колву после инцидента. Компетентные специалисты предприняли необходимые меры для ликвидации последствий утечки нефтепродуктов.

Общий объем разлитого топлива составил не менее 0,9 кубического метра, следует из информации СК. Правоохранители возбудили дело по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производственных работах. Расследование обстоятельств происшествия на участке нефтепровода в НАО продолжается.