Ищенко рассказал о провале польского «блицкрига» в Белоруссии

Действующие из Польши руководители белорусских протестов решили сменить тактику после того, как «блицкриг» по смене власти в республике провалился.

Действующие из Польши руководители белорусских протестов решили сменить тактику после того, как «блицкриг» по смене власти в республике провалился. Теперь они перешли к затяжному противостоянию. Такое мнение в материале для интернет-канала «Украина.ру» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

Польским кураторам бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской необходимо демонстрировать, что протестное движение в стране не утихает, считает Ищенко.

«Им важно поддерживать в обществе напряжение, показывать, что власть не может прекратить протесты, что протесты радикальны».

Кроме того, добавил политолог, руководители стремятся перевести противостояние в Белоруссии на уровень насилия. Для этого необходимо вывести белорусских силовиков из равновесия. Именно с этим связано то, что в последние дни в социальных сетях участились угрозы не только в адрес самих силовиков, но и в адрес их семей, детей.

Напомним, находящаяся в Литве Светлана Тихановская направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала в течение двух недель покинуть пост главы государства, прекратить насилие в отношение протестующих и освободить всех политзаключенных.

Если требования не будут исполнены, то с 26 октября в Белоруссии будет организована общенациональная забастовка. А также будут заблокированы все дороги и обрушены продажи в государственных магазинах, указано в ультиматуме.