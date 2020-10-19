Раненный в НКР журналист Котенок будет перевезен в Москву

Российский журналист Юрий Котенок, пострадавший в результате обстрела в Нагорном Карабахе, вскоре будет перевезен из Еревана в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Российский журналист Юрий Котенок, пострадавший в результате обстрела в Нагорном Карабахе, вскоре будет перевезен из Еревана в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Юрий Котенок попал под обстрел в Нагорном Карабахе, когда азербайджанские военные обстреляли собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши. Российский журналист был доставлен в Ереван.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, медики сочли возможным перевезти раненого в Москву.

В результате обстрела города Шуши пострадали трое российских граждан. В их числе Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян. Арзанов и Баладян уже вернулись в Россию, Котенок до сих пор продолжал лечение в Ереване.