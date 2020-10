Продолжительность здоровой жизни на Украине оказалась ниже, чем в РФ

Ишемическая болезнь сердца, диабет, хроническая болезнь почек, согласно исследованию, за последние 30 лет больше всего влияют на утрату здоровья.

Известный и авторитетный журнал по медицине The Lancet обнародовал результаты исследования Global Burden of Disease Study 2019, согласно которым ожидаемая продолжительность здоровой жизни на Украине составила 61,7 года, что является самым низким показателем среди европейских стран.

Согласно исследованию, которое базируются на ряде показателей в 204 странах мира в течение 1950-2019 годов, для каждого государства определили так называемую ожидаемую продолжительность здоровой жизни (Healthy life expectancy, HALE).

Средний мировой показатель лет жизни, которые человек проведет в добром здравии, составил 63,5 лет. Например, в РФ в 2019 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила 63,7 лет, в Белоруссии — 65, в Эстонии — 68, в Латвии — 66,2, в Литве — 66,5, в Молдавии — 65.

В центральное Европе самый высокий показатель HALE в Словении — 70,1 лет и в Албании — 68,7. Например, в Японии ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила 73,3 лет, в Сингапуре — 73,9, в Северной Корее — 72. В Канаде показатель HALE составил 70,1 лет, в США — 65,2, во Франции — 71,2, в Германии — 69,5, в Израиле — 71,5, в Италии — 71.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни ниже, чем на Украине, в Монголии — 60,4 лет, в Узбекистане — 60,9, в Афганистане — 54,1, в Йемене — 58,5, в Сирии — 61,3 а также в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, среди которых Гаити — 55,4 лет, Гайана — 58,3.

Healthy life expectancy in the Americas from @IHME_UW #GBD2019. Haiti 55.35 Guyana 58.32 West Virginia 61.35 Kentucky 61.67 Chihuahua Mexico 62.06 Minnesota 67.6 Chile 69.0 Canada 70.12 How can the US address this? Time to invest in population health @UW_PHI @UW. pic.twitter.com/d6GcAmpZ0k