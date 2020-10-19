Вирусолог дал рекомендации россиянам на случай появления симптомов COVID-19

Вирусолог Александр Лукашев объяснил, кому необходим срочный вызов врача на дом при обнаружении первых признаков ОРВИ или COVID-19. Слова эксперта приводит Федеральное агентство новостей.

Вирусолог Александр Лукашев объяснил, кому необходим срочный вызов врача на дом при обнаружении первых признаков ОРВИ или COVID-19. Слова эксперта приводит Федеральное агентство новостей.

Если пациент старше 65 лет и у него проявились похожие на ОРВИ симптомы, то вызов врача на дом необходим в срочном порядке. Люди, напрямую контактировавшие с больными COVID-19, относящиеся к группе риска из-за хронических заболеваний или вернувшиеся из другой страны должны быть осмотрены специалистом.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, врачи приезжают на дом к пациентам, если их температура выше 37,2 градуса. Кроме того, в условиях пандемии COVID-19, сотрудники медучреждений прибывают по вызову, если заболевший жалуется на кашель, грудные боли, потерю обоняния и вкуса, и затрудненное дыхание.

В случае стремительного ухудшения состояния, пациент должен обратиться в службу скорой помощи.