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12:04   19 Октября 2020
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео пожара на месторождении в Киргизии

Очевидцы опубликовали видео пожара на месторождении в Киргизии

Сотрудники киргизского МЧС подняты по тревоге в связи с пожаром на золотодобывающем комплексе Иштамберды, сообщает издание Sputnik. Очевидцы выложили в интернет видеозапись с места событий.

Инцидент произошел в Джалал-Абадской области Киргизии. По данным очевидцев, на месторождении загорелся комплекс хранения цианида, однако республиканское МВД опровергает эту информацию. Вероятной причиной пожара стали сварочные работы. Видеозапись с места событий опубликована в социальной сети Facebook.

Месторождение Иштамберды находится в юрисдикции компании Full Gold Mining. По данным аналитиков, добывающий комплекс способен выработать почти 20 тыс. тонн золота.

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