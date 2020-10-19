11:56 19 Октября 2020Политика
МИД РФ заявил о консультациях с Турцией по сирийским наемникам в НКР
Представитель внешнеполитического ведомства России рассказал о поднятии вопроса наемников из Сирии и Ливии в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС.
Представитель внешнеполитического ведомства России рассказал о поднятии вопроса наемников из Сирии и Ливии в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС.
Россия в контактах с турецкой стороной поднимает вопрос о наемниках из Сирии и Ливии, которые могут принимать участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.