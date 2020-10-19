Сербский министр назвал лучшими в истории отношения Москвы и Белграда

Двусторонние отношения Москвы и Белграда являются лучшими за всю историю. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, сообщает информационное агентство ТАСС.

Двусторонние отношения Москвы и Белграда являются лучшими за всю историю. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, сообщает информационное агентство ТАСС.

Попович считает, что общая победа во Второй мировой войне стала гарантом хороших отношений России и Сербии. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества. Министр указал на особую роль РФ в поддержке суверенитета и территориальной целостности его страны.

Сербия 20 октября отметит День освобождения Белграда во время Второй мировой войны. Красная армия при спасении города потеряла более четырех тысяч человек. Операция по освобождению длилась с 28 сентября по 20 октября 1944 года.