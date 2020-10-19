Дело создателя паблика "Омбудсмен полиции" передано в суд

Дело создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова передано в суд, передает ТАСС.

Дело создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова передано в суд, передает ТАСС.

Дело Воронцова, обвиняемого в вымогательстве и распространении порнографии, направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным следствия, осенью 2017 года Воронцов шантажировал бывшего сотрудника правоохранительных органов, требуя 300 тысяч рублей в обмен на то, что не опубликует в Сети его фото интимного характера. Аналогичные преступления он совершил в 2018 и в 2020 году.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Воронцов отрабатывает заказ олигарха Ходорковского по критике власти.