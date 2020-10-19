11:52 19 Октября 2020Происшествия
Дело создателя паблика "Омбудсмен полиции" передано в суд
Дело создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова передано в суд, передает ТАСС.
Дело создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова передано в суд, передает ТАСС.
Дело Воронцова, обвиняемого в вымогательстве и распространении порнографии, направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По данным следствия, осенью 2017 года Воронцов шантажировал бывшего сотрудника правоохранительных органов, требуя 300 тысяч рублей в обмен на то, что не опубликует в Сети его фото интимного характера. Аналогичные преступления он совершил в 2018 и в 2020 году.
Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Воронцов отрабатывает заказ олигарха Ходорковского по критике власти.