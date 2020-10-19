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11:50   19 Октября 2020
Политика

Американский конгрессмен предложила исключить Турцию из НАТО

Американский конгрессмен предложила исключить Турцию из НАТО

Член Конгресса США Тулси Габбард предложила исключить Турцию из состава Североатлантического альянса, передает Sputnik. Реакция Вашингтона обусловлена позицией Анкары в карабахском конфликте.

Поводом для обсуждения статуса Турции стали сообщения о поддержке Анкарой Азербайджана. Страны Запада призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров. Поддержка Азербайджана со стороны Турции происходит в тот период, когда остальные страны НАТО просят стороны прекратить огонь, отмечает Габбард.

Кроме того, Армения ранее сообщала об уничтожении турецкого истребителя F-16, который находился в воздушном пространстве страны.Ранее Канада уже отказалась поставлять Турции вооружение, что вызвало протест со стороны Анкары.

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