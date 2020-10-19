Американский конгрессмен предложила исключить Турцию из НАТО

Член Конгресса США Тулси Габбард предложила исключить Турцию из состава Североатлантического альянса, передает Sputnik. Реакция Вашингтона обусловлена позицией Анкары в карабахском конфликте.

Член Конгресса США Тулси Габбард предложила исключить Турцию из состава Североатлантического альянса, передает Sputnik. Реакция Вашингтона обусловлена позицией Анкары в карабахском конфликте.

Поводом для обсуждения статуса Турции стали сообщения о поддержке Анкарой Азербайджана. Страны Запада призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров. Поддержка Азербайджана со стороны Турции происходит в тот период, когда остальные страны НАТО просят стороны прекратить огонь, отмечает Габбард.

Кроме того, Армения ранее сообщала об уничтожении турецкого истребителя F-16, который находился в воздушном пространстве страны.Ранее Канада уже отказалась поставлять Турции вооружение, что вызвало протест со стороны Анкары.