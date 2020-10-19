Фейк о "наркотических" медицинских масках опровергли в МВД

Правоохранители разоблачили фейки о масках с наркотической пропиткой, передает телеканал "360".

Правоохранители разоблачили фейки о масках с наркотической пропиткой, передает телеканал "360".

Граждане сообщили о мошенниках, которые под видом волонтеров якобы раздавали маски с усыпляющей пропиткой. Сотрудники МВД опровергли данную новость, сообщает телеканал "360". Фейки распространялись в Краснодарском крае, Иркутской области и других российских регионах.

Правоохранители считают, что вбросы ориентированы на создание искусственной общественной паники. Личности злоумышленников, распространявших фейки о "наркотических" масках, устанавливаются.