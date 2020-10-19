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11:43   19 Октября 2020
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Режим ЧС ввели на севере Коми

Режим ЧС ввели на севере Коми

Власти региона ввели ЧС в Усинске на севере Коми после разлива нефтепродуктов.

Сообщается, утечка нефтепродуктов в реку Колва произошла в соседнем Ненецком округе. губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил, что причиной разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении стала разгерметизация недействующего трубопровода.

Он также добавил, что штаб по ликвидации ЧС уже ведет работу на месте разлива.

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#коми #чс #уйба

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