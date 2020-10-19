11:39 19 Октября 2020Происшествия
Расследование трагедии в лагере "Холдоми" завершено
Расследование уголовного дела о гибели четверых детей при пожаре на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае завершено.
Расследование уголовного дела о гибели четверых детей при пожаре на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае завершено.
По итогам расследования было возбуждено три уголовных дела против владельца и директора лагеря, а также сотрудника МЧС.
Пожар начался в ночь на 23 июля 2019 года в палаточном городке на территории "Холдоми", в результате трагедии четверо детей погибли.