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11:39   19 Октября 2020
Происшествия

Расследование трагедии в лагере "Холдоми" завершено

Расследование трагедии в лагере "Холдоми" завершено

Расследование уголовного дела о гибели четверых детей при пожаре на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае завершено.

По итогам расследования было возбуждено три уголовных дела против владельца и директора лагеря, а также сотрудника МЧС.

Пожар начался в ночь на 23 июля 2019 года в палаточном городке на территории "Холдоми", в результате трагедии четверо детей погибли.

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