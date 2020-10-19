Расследование трагедии в лагере "Холдоми" завершено

Расследование уголовного дела о гибели четверых детей при пожаре на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае завершено.

Расследование уголовного дела о гибели четверых детей при пожаре на территории горнолыжного курорта "Холдоми" в Хабаровском крае завершено.

По итогам расследования было возбуждено три уголовных дела против владельца и директора лагеря, а также сотрудника МЧС.

Пожар начался в ночь на 23 июля 2019 года в палаточном городке на территории "Холдоми", в результате трагедии четверо детей погибли.